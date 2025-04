»Velika brzina lahko povzroči veliko praznino«

Z njo opozarja na nevarnosti prehitre vožnje in posledice, ki jih prometne nesreče pustijo v življenjih svojcev.

Generali že tradicionalno podpira pobude in vlaga v projekte za boljšo prometno varnost. Po uspešno vzpostavljenih 17 tridimenzionalnih prehodih za pešce v slovenskih občinah zdaj skupaj z Zavodom Varna pot nadaljuje uresničevanje vizije ustvarjanja varnejše prihodnosti. Tokrat se osredotočajo na obvladovanje hitrosti na cestah in s pobudo »Velika brzina, velika praznina« opozarjajo na nevarnosti neprilagojene hitrosti in njene posledice za življenje svojcev in prijateljev.

