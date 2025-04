Več kot polovica jih ne preživi prenosa

Družinska podjetja so temelj slovenskega gospodarstva, vendar več kot polovica ne preživi prenosa lastništva. Ker gre za dolgotrajen in zahteven proces, sta strokovna podpora in državna pomoč nepogrešljivi.

SPIRIT Slovenija že od leta 2015 ponuja aktivno podporo družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na mlajše generacije, leta 2019 pa je agencija vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva. Njen namen je ozaveščanje o pomenu pravočasnega načrtovanja nasledstva in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo.

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija