Prihaja najpomembnejši glasbeni festival

S tematskim podnaslovom Propadla razmerja letošnji festival raziskuje najnovejše glasbene tokove, od sodobnih in eksperimentalnih form do interdisciplinarnih sodelovanj na področjih vizualnih umetnosti, elektronike in gledališča. Pod umetniškim vodstvom skladateljev Tomislava Oliverja, Ivana Skenderja in Davorja Vinczeja MBZ 33 ponuja bogat program, ki odraža globalne procese povezovanja in prekinitev, s posebnim poudarkom na umetniških interpretacijah propadlih razmerij.

Naročnik oglasne vsebine je Turistička zajednica grada Zagreb