V teh podjetjih si vsi želijo biti zaposleni. Tako dobro jim gre

Certifikat so prejela podjetja, ki so v okviru prijave na javni razpis izkazala svojo podporo slovenskemu športu, in sicer tako s širjenjem pomena športa med zaposlenimi kot s finančno podporo športu na lokalni in nacionalni ravni. Osnovni certifikat, ki ga Olimpijski komite Slovenije letos podeljuje prvič, v naslednjih dveh letih pa ga lahko podjetja nadgradijo v napredni certifikat, so prejeli: Atlantic Droga Kolinska, BTC, Comark, Elan, GEN energija, GEN-I, Hidria, HIT Nova Gorica, Loterija Slovenije, Marles hiše Maribor, Mlinotest, NLB, Nomago, OTP banka, PDP LOGIS, Petrol, RLS, Sava Turizem in Športna loterija.

Naročnik oglasne vsebine je OKS