V pričakovanju norega vzdušja na Pokalu Vitranc

Samo še nekaj dni nas loči od težko pričakovanega smučarskega slovenskega praznika, ki nam je v preteklosti postregel že s številnimi smučarskimi vrhunci: v soboto, 1., in v nedeljo, 2. marca, bo na sporedu legendarno smučarsko tekmovanje za Pokal Vitranc, ko se bodo najboljši smučarji spopadli najprej v veleslalomu in nato v nedeljo še v slalomu. To bo nova priložnost tudi za številne navijače, da si bodo lahko od blizu ogledali eno atraktivnejših tekmovanj v alpskem smučanju in napet boj s stotinkami. Med favoriti bo tudi naš najboljši veleslalomist Žan Kranjec – se mu bo letos vendarle uspelo prebiti na zmagovalni oder na domači tekmi?

Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica