»Uspeh je zjutraj zbuditi se ob ženi, ki je zame najlepša ženska na svetu«

Mreženje odpira nove priložnosti, omogoča izmenjavo znanja in krepi skupnost, v kateri se vsak posameznik lahko razvija tako osebno kot poklicno. Pri tem ima pomembno vlogo tudi članstvo v organizacijah, ki povezujejo strokovnjake z različnih področij in spodbujajo sodelovanje.

Odvetnik in direktor odvetniške družbe Borut Škerlj, ki je samostojno odvetniško pot začel leta 1988, skozi svoje dolgoletno delovanje dokazuje, da so odnosi s strankami in kolegi ključni pri njegovem delu. Pravi, da je največje zadovoljstvo v poklicu občutek, da lahko pomaga posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Zaupa v moč povezovanja, kar potrjuje tudi njegovo dolgoletno članstvo v poslovni mreži BNI, ki mu je omogočila številna nova sodelovanja in poglobila pomen poslovne etike.

Naročnik oglasne vsebine je BNI