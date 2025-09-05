DELOINDOM

Tudi na vašem dvorišču raste? Preverite, ali gre za nevarno ambrozijo

Ljudje slabo poznajo videz ambrozije, ene najbolj alergenih rastlin pri nas, najpogosteje jo zamenjujejo z zlato rozgo in pelinom.
Fotografija: Ambrozija: listna ploskev je zelo razdeljena, socvetja pokončna, nerazvejana, cveti svetlo rumeno. Foto: Uprava za varno hrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Ambrozija: listna ploskev je zelo razdeljena, socvetja pokončna, nerazvejana, cveti svetlo rumeno. Foto: Uprava za varno hrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Julijana Bavčar
Ambrozija, ena najbolj alergenih rastlin, prav v tem času povzroča občutljivim ljudem grde zdravstvene težave: hud seneni nahod, vnetje oči, nekaterim domala opekline po koži … Medtem ko jo ti poznajo, pa mnogi hodijo nevedni mimo nje. V tretji skupini so tisti, ki nad brezbrižnostjo lastnikov zemljišč bentijo zaradi planjav zlate rozge. Obe rastlini cvetita zdaj, obe rumeno, a je mogoče dobro ločiti eno od druge.

 

Kakšna je ambrozija in zakaj bi jo morali izkoreninjati, preberite v članku na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.

