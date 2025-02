Tri novogradnje v dveh mestih, katerih cene se začnejo pri 3500 EUR za kvadrat*

Visoka kakovost bivanja v manjših mestih je vedno bolj cenjena, zato veliko družin, parov in posameznikov išče svojo lastno nepremičnino v krajih, ki so manj naseljeni. Življenje v manjšem kraju je umirjeno, manj stresno in vse je praktično na dosegu roke oziroma krajšega sprehoda. Nova Gorica in Škofja Loka postajata priljubljeni izbiri za življenje tako mladih družin kot starejših parov. Umik od mestnega vrveža po eni strani in udobje odlične, a bolj umirjene infrastrukture na drugi. To sta kraja, ki zagotavljata brezskrbnost večjih mest, vendar hkrati omogočata tudi neprecenljivo bližino narave. Življenje se v hipu dvigne na višjo raven.

* DDV je vključen v ceno

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade