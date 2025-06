Trajalo bi več kot 20 let, da se vozni park obnovi

Slovenci ostajamo močno odvisni od osebnih avtomobilov, kar priznava tudi najnovejši Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN 2024), ki predvideva, da bomo tudi leta 2030 kar 88 odstotkov vseh potniških kilometrov pri nas opravili z avtomobilom.

»Vsi živimo v Sloveniji in dobro vemo, da bomo še zelo dolgo odvisni od osebnih avtomobilov,« pravi vodja poslovnega upravljanja v podjetju Porsche Slovenija dr. Slavko Ažman in dodaja, da prav zato pristop blagovne znamke MOON ne temelji le na prodaji električnih vozil, ampak na celovitem ekosistemu, ki uporabnikom omogoča postopno in enostavno prilagoditev na trajnostno mobilnost.

Ključno pa se mu zdi, da prehod na električna vozila spremlja tudi razvoj ustrezne polnilne infrastrukture in prilagoditev zakonodaje. Brez tega bodo ambiciozni cilji ostali le na papirju.

Porsche Slovenija je s svojo blagovno znamko MOON postavil nov standard na področju trajnostne mobilnosti. MOON ponuja celovite rešitve, ki segajo od prodaje električnih vozil do celotne infrastrukture za polnjenje in energetskih storitev.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija