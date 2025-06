To podjetje ima zopet nore popuste. Nikakor ne spreglejte!

Potrebujete malo pomoči pri opravljanju svojih nalog? Poletje je tu in ob sončnih dneh je motivacijo vse težje najti.

Naj vam Microsoft Office Professional 2021 in Windows 11 pomagata povečati vašo učinkovitost! Če vas še vedno odvrača visoka cena teh orodij, je Keysoffova medsezonska razprodaja odlična priložnost, da jih dobite po ugodni ceni.

Trenutno lahko prejmete vseživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional za samo 35,64 EUR (redna cena 249 EUR). Microsoft Office 2021 vašemu računalniku doda osem nepogrešljivih aplikacij, ki vam pomagajo obvladovati vse naloge. Ta izdaja vključuje klasike, kot so Word, Excel, Outlook in PowerPoint, ter novejše nepogrešljive programe, kot so Teams, OneNote, Access in Publisher — vse to po izjemni ceni. Novejše različice paketa Office ne vsebujejo vseh osmih programov, zato je, če pri svojem delu potrebujete Access ali Publisher, ta Office in Windows paket cenovno ugodna rešitev za nadgradnjo, ne da bi se morali odpovedati uporabnim orodjem.

Nadgradite svoj računalnik z vseživljenjsko licenco že junija!

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Keysfan