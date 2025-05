"To je vojna mašinerija. Ni za vsakega."

Glasbenica Neisha je od samega vstopa na slovensko sceno pred dvajsetimi leti jasno pokazala, da je zavezana avtentičnosti in ne instant uspehu. V epizodi podkasta Sovoznik Neisha razgrne svojo umetniško anatomijo, ki se začne z otroštvom v hiši, kjer so bili znanstveni eksperimenti, očetov laboratoriji in glasbeni prijemi del vsakdanjega kaosa, kreativnega.

Znanstven um po očetu združen z glasbeno nadarjenostjo? »Ja, tudi mene marsikaj zanima, kot je očeta, sem analitična. Rada grem v bistvo vsega, vse naštudiram do zadnjega,« pove Neisha, ko z veliko mero samorefleksije obuja spomine na svoje otroštvo in ožjo družino.

Domače ognjišče kot inkubator talenta

»Pri nas ni bilo fušanja. Če si mlatil po klavirju je oče takoj dvignil prst v zrak, kot znak opozorila. Rekla bi, da smo imeli rusko šolo glasbene discipline.« Neisha, rojena Neža Buh, izhaja iz velike družine, kjer sta se prepletali strast do glasbe in znanosti.

Eden od bratov je matematični genij v svetu robotike, drugi se posveča pametnim hišam, tretji adrenalinskemu motokrosu, medtem ko sestra deluje v marketingu. Čeprav so vsi otroci stopili na pot glasbenega izobraževanja, sta profesionalno glasbeno kariero zgradili le ona in sestra, danes priznana dirigentka in flavtistka.

PREBERITE VEČ