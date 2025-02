To je najboljša digitalna banka v Sloveniji

Digitalna banka NLB Klik je bila v neodvisni raziskavi podjetja E-laborat, ki je analizirala vse banke v Sloveniji, prepoznana kot najboljša mobilna in spletna banka v Sloveniji. V kategoriji mobilnih bank je NLB izmed vseh bank prejela največ točk ter se izkazala z naprednimi funkcionalnostmi in odlično uporabniško izkušnjo. Podobno je bilo v kategoriji spletnih bank, kjer je NLB prepričljivo zasedla prvo mesto.

Digitalizacija in avtomatizacija sta dodobra spremenili naša življenja, bančništvo ni nobena izjema. Uporabniške navade strank so se v zadnjih letih korenito spremenile, razmah uporabe digitalnih bančnih storitev pa je še dodatno pospešila epidemija koronavirusa. Stranke želijo bančne storitve opraviti hitro, varno in enostavno, in to kadar koli in kjer koli, naj bo sredi noči ali pa na potovanju v tujini.

