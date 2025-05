To je najboljša digitalna banka v Sloveniji

Uporabniki danes pričakujemo, da bomo večino opravil in storitev lahko uredili digitalno, torej s pametnimi napravami. V NLB so se tega izziva lotili celostno in ambiciozno: razviti digitalno banko, ki bo hkrati funkcionalna, preprosta za uporabo in predvsem varna.

Njihov trud in prizadevanja, da bi zasnovali rešitev, ki bo napredna in uporabna, je bil tudi nagrajen. Digitalna banka NLB Klik je bila v neodvisni raziskavi podjetja E-laborat, ki je analizirala vse banke v Sloveniji, prepoznana kot najboljša mobilna in spletna banka v Sloveniji. V kategoriji mobilnih bank je NLB izmed vseh bank prejela največ točk ter se izkazala z naprednimi funkcionalnostmi in odlično uporabniško izkušnjo. Podobno je bilo v kategoriji spletnih bank, kjer je NLB prepričljivo zasedla prvo mesto.

Naročnik oglasne vsebine je NLB