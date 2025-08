Te modre besede nam je Sanja Lončar zaupala v zadnjem intervjuju

Slovenijo je pretresla novica o smrti ene najvidnejših zagovornic naravnega načina življenja v sobivanju z naravo pri nas Sanje Lončar. Avtorica in soavtorica več kot 23 monografij, vodja informativnega portala Zazdravje.net, urednica istoimenskega tiskanega glasila in predavateljica, ki se je po hudi bolezni poslovila v 61. letu starosti, se je sicer rodila in odrasla v Vojvodini, vendar pa si je našo državo za svoj dom izbrala zaradi izjemnih naravnih danosti in neokrnjene narave. Številne Slovence, pa tudi tujce (največ njenih knjig je prevedenih v nemščino), je navdihnila za alternativno življenje, bližje naravi in sebi, ter poudarjala, da moramo bolj poslušati svoja telesa.

Lončarjeva je bila nekaj let tudi sodelavka naše tedenske priloge Ona, kjer je v novinarskih prispevkih bralke in bralce ozaveščala o manj znanih zdravju škodljivih navadah in alternativnih naravnih pristopih k boljšemu počutju. Kasneje, ko se je lotila pisanja knjig o zdravilni moči zelišč, pa se je vsakič prijazno odzvala povabilom k intervjujem za našo revijo Onaplus in spletno stran Onaplus.si.

