Ta slovenska restavracija je prejela priznanje Michelin Selected že tretje leto zapored

Da gre za prostor, kjer se lokalna tradicija in sodobna kulinarika srečata v prepričljivi in izvirni zgodbi.

Priznanje Michelin Selected, ki ga prejmejo restavracije z izrazitim občutkom za kakovostne sestavine in potencial za kulinarično odličnost, pa daje tudi nov zalet vsem gastronomskim zgodbam, ki se snujejo v kleti Vinakoper in restavraciji KOGO.

Za chefa Tilna Župevca to priznanje ni le potrditev dosedanjega dela, temveč predvsem navdih za ustvarjanje: »Od prvega priznanja naprej čutim odgovornost in hkrati motivacijo, da ustvarjam še bolj poglobljeno; z občutkom do lokalnega, spoštovanjem do vsega, kar Istra ponuja, in z mislijo na tiste, ki sedejo za našo mizo. Naši krožniki nastajajo iz lokalnih surovin in tradicije, a vedno z malce igrivosti, sodobne drže in – tudi delčkom mene. Prav to, da se gostje vedno znova vračajo raziskovat, okušat in doživljat, mi daje največji zagon. Oni so moje ogledalo.«

Naročnik oglasne vsebine je Vinakoper