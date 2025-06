»Strošek za elektriko je minimalen, sprememba je bila dobrodošla«

Vse več podjetij in posameznikov išče rešitve, s katerimi bi lahko znižali stroške, optimizirali porabo in se približali energetski neodvisnosti. Tehnološki napredek omogoča, da je prehod na čistejše in pametnejše upravljanje energije dostopnejši kot kdaj prej.

Ena izmed znamk, ki pri tem igrajo pomembno vlogo, je MOON, ki s širokim naborom inovativnih rešitev, od električnih polnilnic do celovitih sistemov za energetsko upravljanje, ponuja praktične in učinkovite rešitve za podjetja in gospodinjstva.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija