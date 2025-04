Strokovni vpogled v preobrazbo uma

Želite razumeti, zakaj in kako tehnike NLP dejansko delujejo? NLP (nevrolingvistično programiranje) že desetletja buri duhove – nekateri ga opevajo zaradi hitrih in trajnih rezultatov, drugi so skeptični. Najbolje ga je preizkusiti na lastni koži: prijavite se na brezplačni 7-dnevni NLP izziv Mastermind akademije in spoznajte znanstveno ozadje tehnik, kot sta sidranje in časovna črta, iz prve roke. V nadaljevanju pa razkrivamo, kaj pravi znanost in praksa o teh metodah.

NLP – »praktična psihologija« v službi možganov: NLP združuje spoznanja s področja nevrologije, lingvistike in vedenjske psihologije. Izhaja iz predpostavke, da naš um deluje kot računalniški program, ki ga lahko z ustreznimi »ukazi« (besedami, mentalnimi predstavami, fizičnimi sprožilci) preoblikujemo. Zakaj naj bi to delovalo? Naš živčni sistem se uči skozi izkušnje in ponavljanje vzorcev. Ko doživimo močno čustvo hkrati z določenim dražljajem, se med njima vzpostavi povezava – v nevroznanosti znana kot pogojni refleks. NLP to naravno lastnost namenoma izkoristi v našo korist.

Naročnik oglasne vsebine je Zema d.o.o.