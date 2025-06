Ste kdaj pomislili, kako nastanejo ikone iz Ajdovščine?

Za številnimi ikoničnimi izdelki Fructal, brez katerih si danes težko predstavljamo vsakdan, stojijo predani strokovnjaki, visoki standardi kakovosti in sodobne tehnološke rešitve. Pomembno vlogo pri razvoju vrhunskih proizvodnih procesov ima tudi ajdovsko podjetje Enoop, dolgoletni Fructalov partner iz ozadja.

Sodelovanje med Fructalom in podjetjem Enoop sega v leto 1990, ko je mlado podjetje prispevalo ključne elemente za novo linijo za sadne ploščice. Z leti se je sodelovanje okrepilo, v zadnjih letih so tako na primer uresničili številne projekte, kot je posodobitev kuhalnikov za otroško hrano in Frutabelo. Sodelujejo tudi pri energetski prenovi in implementaciji aseptičnih proizvodnih linij.

Fructal je v desetletjih postal del nas. Malo je podjetij v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo s tako bogato zgodovino, hkrati pa ostajajo v koraku s časom – tako z razvojem novih produktov kot z vlaganji v sodobno tehnologijo. V ozadju teh uspehov pa pogosto stojijo tihi, a ključni partnerji, kot je Enoop, ki s svojim znanjem omogočajo, da so izdelki, ki jih dnevno najdemo na policah, varni, kakovostni in narejeni z mislijo na prihodnost.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Fructal