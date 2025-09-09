Predstavitvena informacija

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
Fotografija: FOTO: Adobe Stock
Odpri galerijo
FOTO: Adobe Stock

Promo Slovenske novice
09.09.2025 ob 07:55
09.09.2025 ob 07:56
Promo Slovenske novice
09.09.2025 ob 07:55
09.09.2025 ob 07:56

V Nacionalnem mesecu skupnega branja 2025 in promocijski akciji Beremo skupaj pobudniki in soorganizatorji pozornost dajejo predvsem glasnemu branju in pripovedovanju.

Z letošnjo edicijo največje manifestacije branja v svet pisane in govorjene besede vabijo vse, predvsem pa tiste, ki so že pozabili, kakšno moč imajo lahko knjige in zgodbe.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

 

 

Naročnik oglasne vsebine je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS

Več iz te teme:

branje knjiga bralna značka Bralne navade

Priporočamo

Premium Photo
Odziv organizatorja po smrti kolesarja: »Ob kolesarju so bili takoj zdravnica, gasilci in reševalci«
Močan potres je stresel Grčijo (VIDEO)
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena
V gorah izginila izkušena planinka Antonija iz Kranja, v zraku tudi helikopter

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

Priporočamo

Premium Photo
Odziv organizatorja po smrti kolesarja: »Ob kolesarju so bili takoj zdravnica, gasilci in reševalci«
Močan potres je stresel Grčijo (VIDEO)
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena
V gorah izginila izkušena planinka Antonija iz Kranja, v zraku tudi helikopter

Izbrano za vas

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.