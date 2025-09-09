Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

V Nacionalnem mesecu skupnega branja 2025 in promocijski akciji Beremo skupaj pobudniki in soorganizatorji pozornost dajejo predvsem glasnemu branju in pripovedovanju.

Z letošnjo edicijo največje manifestacije branja v svet pisane in govorjene besede vabijo vse, predvsem pa tiste, ki so že pozabili, kakšno moč imajo lahko knjige in zgodbe.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS