Ste bolj za branje ali pripovedovanje?
Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
V Nacionalnem mesecu skupnega branja 2025 in promocijski akciji Beremo skupaj pobudniki in soorganizatorji pozornost dajejo predvsem glasnemu branju in pripovedovanju.
Z letošnjo edicijo največje manifestacije branja v svet pisane in govorjene besede vabijo vse, predvsem pa tiste, ki so že pozabili, kakšno moč imajo lahko knjige in zgodbe.
