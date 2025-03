Starodavna kulinarika, ki jo morate poskusiti

Oblikovala se je pod vplivom geografskih razmer in sosednjih držav. Visoke gore in bogati gozdovi so narekovali gojenje ovac in koz, kar je vplivalo na mesne navade Grkov – svinjine in govedine porabijo veliko manj. Zelo dolga obala in številni otoki negujejo hrano, pogojeno s še vedno bogatim morjem oz. pestro izbiro morskih plodov. K priljubljenosti grške kulinarike so pripomogle številne izvrstne sestavine, denimo kakovostno in raznoliko oljčno olje, ki se uporablja pri vseh jedeh, mnoge začimbe in dišavnice ter ogromna izbira zelenjave in sadja. Unesco je sredozemsko kuhinjo, ki velja za najbolj zdrav način prehranjevanja na svetu, leta 2013 uvrstil na seznam svetovne kulturne nematerialne dediščine.

