Štajersko srce dogajanja, o katerem govorijo tudi v tujini

Zgodba impozantnega poslopja ob levem bregu slikovite Drave se je začela leta 2004, ko je družba KD Group prevzela takratni Kolosej Maribor. Objekt je bil prvotno zasnovan kot kinocenter s sodobnimi dvoranami, vendar je že po desetletju postalo jasno, da le filmska dejavnost ni dovolj za dolgoročno trajnost in razvoj. Zato je podjetje Projektor, d. o. o., ki je tudi upravljavec objekta in je prav tako v lasti družbe KD Group, začelo razmišljati o preobrazbi. Leta 2017 je tako zaživela blagovna znamka Maribox, ki je v svojo ponudbo vnesel kar nekaj novosti.

Direktor Mariboxa Stipe Jerić z dolgoletnimi izkušnjami v industriji dogodkov in kinematografije je z ekipo sodelavcev kmalu prepoznal neizkoriščen potencial objekta. V dopoldanskem in zgodnjepopoldanskem času so dvorane samevale, zato so želeli ustvariti prostor, ki ni odvisen le od filmskih projekcij, ampak lahko postane središče lokalnega dogajanja. Tako lahko v Mariboxu popoldne poteka mednarodna konferenca, zgodaj popoldne prireditve zasebne narave, zvečer filmske premiere, nočni čas pa je čas za zabave ali koncerte.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Maribox