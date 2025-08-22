Šokantni podatki: koliko stane ekstremno vreme vsakega Slovenca

V luči zadnjih neurij, ki so tokrat prizadela predvsem Obalo, v zadnjih tednih in letih pa postala stalnica poletnih mesecev, ne moremo mimo dejstva, koliko škode povzročijo v Sloveniji. Po podatkih portala NE/JA, ki deluje v sklopu Slovenske tiskovne agencije in se osredotoča na preverjanje dejstev, je Slovenija med evropskimi državami na prvem mestu po škodi na prebivalca zaradi ekstremnih vremenskih pojavov.

Ekstremni vremenski dogodki, kot so poplave, nevihte, močan veter in toča, so v Sloveniji v obdobju 1980–2023 povzročili 8733 evrov škode na prebivalca. To je več kot trikrat toliko kot v drugih najbolj prizadetih državah, kot sta Luksemburg (2694 evrov) in Švica (2685 evrov).

Slovenija na vrhu tudi po škodi na kvadratni kilometer

Podatki Evropske agencije za okolje (EEA) kažejo, da Slovenija prav tako izstopa po gospodarski škodi na kvadratni kilometer, ki je znašala 866.467 evrov. Med evropskimi državami sledijo Belgija (553.942 evrov), Nemčija (504.812 evrov) in Švica (481.820 evrov).

Portal NE/JA poudarja, da je visoka gostota škode v Sloveniji posledica kombinacije intenzivnih vremenskih pojavov in razmeroma majhne površine države, kar Slovenijo postavlja na evropski vrh.

Zavarovalna vrzel v Sloveniji

Čeprav je škoda velika, večinoma ni pokrita z zavarovanji. Po ocenah EEA je v Sloveniji sklenjenih za manj kot deset odstotkov nastale škode zavarovanj, kar pomeni, da zavarovalna vrzel presega 90 odstotkov. To je eden glavnih vzrokov, da so ekstremni vremenski dogodki tako velik finančni izziv za državo in prebivalce.

Smrtnost zaradi ekstremnih vremenskih pojavov

Med letoma 1980 in 2023 so vremenske in podnebne katastrofe v Evropi povzročile 246.376 smrtnih žrtev. Največ so jih povzročili vročinski valovi, sledijo požari v naravi, mrzla obdobja in suša. Zaradi načina zbiranja podatkov so številke večinoma ocene, kar poudarja tudi EEA.

Slovenija izstopa kot ena najbolj prizadetih evropskih držav zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov. Podatki kažejo, da je gospodarska škoda na prebivalca in na kvadratni kilometer na vrhu Evrope, hkrati pa je velika večina ni pokrita z zavarovanji. Poudarek na poplavah, nevihtah, vetru in toči ostaja ključen za razumevanje tveganj, s katerimi se država srečuje.