Šokantne e-prevare: Kriminalci so v tvojem 'inboxu', ne na drugem koncu sveta

»Kibernetski kriminalci niso na drugem koncu sveta. So v tvojem 'inboxu' (elektronskem nabiralniku, op. avt.)«, je uvodna misel tretjega dela podkasta, ki nas vpelje v svet digitalne varnosti skozi pogovor z Daliborjem Vukovičem, strokovnjakom za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije. V podkastu Tehnološki velikani razkrije, zakaj so antivirusni programi postali bolj kot ne digitalni muzejski eksponat, kako potekajo sodobni spletni napadi in zakaj prihodnost sloni na dejavni preventivi ter osebni odgovornosti vsakega izmed nas.