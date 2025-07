Šok za lastnike nepremičnin: dovoljenj ne bo, denarja pa tudi ne?

Ustavno sodišče je pred kratkim razveljavilo 146. člen gradbenega zakona, katerega izvajanje je do svoje končne odločitve zadržalo že decembra leta 2023 in ki je omogočal izdajo dovoljenja objektom daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja. Presodilo je, da občinam ni omogočal izvrševanja njihove izvirne pristojnosti upravljanja prostora.

Sporni člen je določal legalizacijo starejših objektov, ki so bili zgrajeni brez potrebnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, in sicer po enostavnejšem postopku. Pogoj za legalizacijo je bil, da so objekti obstajali v bistveno enakem obsegu in imeli bistveno enako namembnost, pri tem pa ni šlo za nevaren objekt, za katerega je bil izrečen inšpekcijski ukrep.

...

Za komentar smo prosili arhitektko in prostorsko načrtovalkoter, vodjo Sektorja za sistem prostora in graditve na ministrstvu za naravne vire in prostor, ki sta bila gosta našega zadnjega podkasta o spremembah gradbene zakonodaje, ki se predvidoma obetajo še pred koncem letošnjega leta. Pojasnila sta, kaj je botrovalo temu zadržanju in kakšne bodo posledice v praksi.

