DELOINDOM

Snemate soseda? Lahko končate na sodišču

Če kamere niso nameščene v okviru slovenskih zakonov, vam v določenih primerih ne bodo koristile kot dokazno gradivo v prekrškovnih postopkih.
Fotografija: Varnostna kamera mora biti vedno nameščena skladno z zakoni. Foto Roman Zaiets/Shutterstock
Odpri galerijo
Varnostna kamera mora biti vedno nameščena skladno z zakoni. Foto Roman Zaiets/Shutterstock

Kaja Berlot
01.09.2025 ob 10:01
01.09.2025 ob 10:01
Kaja Berlot
01.09.2025 ob 10:01
01.09.2025 ob 10:01

Poslušajte

Čas branja: 1:01 min.

Varnostne kamere so v zadnjem času postale stalnica pri slovenskih hišah – postavlja se jih na vhode, dvorišča in celo v garaže. Ampak: kam jih sploh lahko namestimo, da ne bomo nehote kršili zakonodaje in pravice do zasebnosti sosedov ter mimoidočih?

Odgovor ni tako preprost, saj se na tem področju prepletajo Ustava RS (35. člen – pravica do zasebnosti), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in evropska Splošna uredba GDPR. Pravila so jasna, a v praksi jih marsikdo spregleda. Tukaj so preverjene smernice in nasveti, ki izhajajo neposredno iz pojasnil Informacijskega pooblaščenca (ip-rs.si) in drugih zanesljivih virov.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

videokamera kamera nadzorna kamera pravila za nadzorne kamere zakoni

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
Pismo slovenske profesorice, ki odmeva, Slovenci pa: »Moj globok poklon«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
Pismo slovenske profesorice, ki odmeva, Slovenci pa: »Moj globok poklon«

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.