Slovenska vojska tokrat na Primorskem

V tretjem letu praznovanj zunaj vojašnic je z izbiro kraja podaljšala premico, ki jo je predlani začrtala v Ljubljani in lani nadaljevala v Mariboru.

Obiskovalci si bodo vzdolž Pristaniške ulice med 10. in 17. uro lahko ogledali del oborožitve in opreme Slovenske vojske. Dinamične predstavitve z začetkom ob 11., (predvidoma) 13. in 15. uri bodo izvedli pripadniki Gardne enote, Specializirane enote vojaške policije, 430. mornariškega diviziona ter 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe.

Ob 18. uri bo v Dvorani Bonifika osrednja vojaško obarvana slovesnost z Big bandom Orkestra Slovenske vojske, s prihodom predsednice Republike Slovenije in vrhovne poveljnice obrambnih sil ter bojne zastave Slovenske vojske. Razglasili bodo najboljšega vojaka in podčastnika za preteklo leto ter podelili čin brigadirja.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije