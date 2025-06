Slovenija vstopila v družbo globalne investicijske elite

Finančne potrebe vlagateljev so vse bolj kompleksne in skupina UniCredit kot zanesljiv finančni partner nenehno krepi svetovalne kompetence svojih upravljavcev in razvija prilagojene naložbene rešitve.

Skupina UniCredit je slovenskim vlagateljem predstavila ekskluzivno ponudbo aktivno upravljanih investicijskih skladov – onemarkets Fund in tako odprla novo poglavje v ponudbi svojih storitev, saj bodo v okviru enega krovnega sklada zdaj na voljo svetovno znane družbe za upravljanje, ki še niso bile prisotne na slovenskem trgu.

Slovenija se je s temi skladi pridružila desetim državam, v katerih je ta novi naložbeni produkt že dostopen. Gre za ekskluzivno ponudbo, pri kateri sodelujejo priznane družbe za upravljanje premoženja, kot so Amundi, Allianz Global Investors, BlackRock, Capital Group, Fidelity, J.P. Morgan, PIMCO in Rockefeller. Stranke so krovnemu skladu onemarkets Fund doslej zaupale v upravljanje že več kot 18 milijard evrov sredstev.

¹ Odločitev za naložbo v takšen sklad naj temelji na celoviti presoji njegovih ciljev in značilnosti, kot so opisani v prospektu in dokumentih s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID).

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem dokončne naložbene odločitve pozorno preberite prospekt onemarkets Fund (»prospekt«) in dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (»KID«).

Naročnik oglasne vsebine je UniCredit Bank