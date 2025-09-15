Predstavitvena informacija

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Fotografija: Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice FOTO: Matej Kolakovič
Odpri galerijo
Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice FOTO: Matej Kolakovič

Promo Slovenske novice
15.09.2025 ob 09:06
15.09.2025 ob 09:35
Promo Slovenske novice
15.09.2025 ob 09:06
15.09.2025 ob 09:35

Po podatkih Banke Slovenije je bilo julija 2025 na bančnih računih slovenskih gospodinjstev več kot 27 milijard evrov, medtem ko je bilo v vzajemne sklade vloženih le slabih šest milijard. To pomeni, da velika večina prihrankov ostaja v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja – depozitih in nepremičninah.

Čeprav številne raziskave in zgodovinski podatki kažejo, da vlaganje na kapitalske trge dolgoročno prinaša višje donose kot klasične oblike varčevanja, se Slovenci še vedno pogosto izogibamo delnicam, obveznicam in drugim finančnim instrumentom. Razlogi? Nizka stopnja finančne pismenosti, nezaupanje v trge (pogosto povezano s spomini na finančno krizo 2008) in bojazen pred tveganjem oziroma izgubo dela kapitala.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je BKS Bank

Več iz te teme:

finančni trg BKS Bank varčevanje denar

Priporočamo

Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Prizor iz vile tik pred poroko: Tina Gaber Golob razkrila, kdo je »krivec za vse skupaj« (VIDEO)
Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Priporočamo

Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Prizor iz vile tik pred poroko: Tina Gaber Golob razkrila, kdo je »krivec za vse skupaj« (VIDEO)
Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.