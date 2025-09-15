Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Po podatkih Banke Slovenije je bilo julija 2025 na bančnih računih slovenskih gospodinjstev več kot 27 milijard evrov, medtem ko je bilo v vzajemne sklade vloženih le slabih šest milijard. To pomeni, da velika večina prihrankov ostaja v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja – depozitih in nepremičninah.

Čeprav številne raziskave in zgodovinski podatki kažejo, da vlaganje na kapitalske trge dolgoročno prinaša višje donose kot klasične oblike varčevanja, se Slovenci še vedno pogosto izogibamo delnicam, obveznicam in drugim finančnim instrumentom. Razlogi? Nizka stopnja finančne pismenosti, nezaupanje v trge (pogosto povezano s spomini na finančno krizo 2008) in bojazen pred tveganjem oziroma izgubo dela kapitala.

