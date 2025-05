Slabo slišite? To je prvi znak slabega sluha

Ker v resnici poslušamo z ušesi in slišimo z možgani, je pomembno, da so možgani ravno prav zaposleni. Vsak dan si vzemimo nekaj minut za dejavnosti, ki krepijo spomin in možgane. Odlična telovadba za možgane je učenje tujega jezika in na primer igranje instrumenta – zadostuje že nekaj minut na dan, da ohranimo možgane aktivne.

Prvi znaki slaboslišnosti

Eden prvih znakov, da z našim sluhom morda nekaj ni v redu, je, da se nam dozdeva, da ljudje okrog nas ne govorijo dovolj glasno in razločno. Lahko se nam tudi dogaja, da v pogovoru ne razumemo bistva, ker ga nismo dobro slišali in razumeli. Posebej zahtevni so pogovori v hrupnem okolju, na primer v restavraciji ali pa na kakšni zabavi. Še en tak precej očiten znak je glasneje nastavljen televizijski in radijski zvok.

Izguba sluha se večinoma ne zgodi naenkrat, sluh po navadi izgubljamo postopno...

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Slušni aparati Widex