Skupinski nakup ZPS: izkoristite dobro ponudbo toplotnih črpalk zrak-voda!

V ponudbi skupinskega nakupa ZPS je šest toplotnih črpalk zrak-voda, ki so na primerjalnem testu potrošniških organizacij dobile dobro oceno. Zveza potrošnikov Slovenije je v pogajanjih z zainteresiranimi dobavitelji za vseh šest naprav dosegla dobro ponudbo, s ceno, ki vključuje osnovno montažo usposobljenih inštalaterjev po specifikaciji posameznega ponudnika. Za vse naprave je zagotovila tudi pregled splošnih pogojev in garancije, ki jih bodo deležni potrošniki ob odločitvi za nakup, in namestitev toplotne črpalke zrak-voda v okviru skupinskega nakupa ZPS.

Naročnik oglasne vsebine je Zveza potrošnikov Slovenije