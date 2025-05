Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Skolioza (ukrivljenost hrbtenice) je namreč pogosta težava, ki v nekaterih primerih lahko močno vpliva na telesno držo in omejuje gibljivost telesa. Zato velikokrat stanje spremljajo bolečine v križu, napetost v ramenih in vratu ter utrujenost, kar običajno sicer pripisujemo sodobnemu načinu življenja – stresu, dolgotrajnemu sedenju, neustrezni drži, pomanjkanju športnih aktivnosti ipd. A v ozadju teh težav se lahko skriva tudi skolioza.

Posamezniki, ki trpijo zaradi skolioze, pogosto opazijo tudi bolj ali manj izrazito asimetrijo telesa; nekateri se denimo spoprijemajo z neenakomernimi rameni, drugi z asimetrijo nog, prsnega koša ipd. V hujših primerih se pri skoliozi lahko pojavijo tudi težave z dihanjem, saj lahko izrazita ukrivljenost hrbtenice (predvsem v prsnem delu) vpliva na položaj reber, omejuje delovanje pljuč in otežuje dihanje. Samo stanje pa lahko vodi tudi do vse slabše telesne vzdržljivosti in šibkosti mišic.

