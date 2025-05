Saša Lendero je za svoj dom izbrala TO...

Zamenjala jih je s tremi novimi elektrificiranimi strešnimi okni VELUX ter tako poskrbela za energijsko učinkovitejši dom in brezskrbno bivanje.

Odločitev je bila preprosta

»Ker so stara strešna okna v kuhinji in dnevni sobi zamakala, bila dotrajana, so slabo tesnila in tako bila posledično energijsko potratna, sem se odločila, da jih zamenjam. Poleg tega pa so bila tudi napačno vgrajena, tako v prostor ni prišlo veliko svetlobe,« svojo odločitev pojasnjuje znana pevka.

