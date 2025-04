Rešitev za moške, ki si drznejo: brez sramu, brez skrbi

Urinska inkontinenca je stanje, pri katerem posameznik izgubi nadzor nad delovanjem mehurja, zato urin nehoteno uhaja. Čeprav je dvakrat pogostejša pri ženskah, se vedno bolj pogosto pojavlja tudi pri moških. Tako naj bi se z urinsko inkontinenco srečeval kar eden od štirih moških. Vzroki za nastanek urinske inkontinence pri moških pa so različni. Najbolj pogosto so povezani s starostjo, saj z leti slabijo mišice mehurja. Vendar pa starost ni edini vzrok, urinska inkontinenca se velikokrat razvije kot posledica dolgotrajnega stresa, po operaciji prostate ali zaradi težav z njo, izvor pa so lahko tudi nekatera nevrološka obolenja in stanja (npr. po možganski kapi).

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Hartmann