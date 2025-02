Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

Včasih so mislili, da za putiko zbolijo ljudje, ki jedo premastno hrano in uživajo preveč alkohola, danes pa vemo, da je vzrokov za nastanek veliko več, med drugim je odvisna tudi od genetske zasnove. Putika je boleče stanje, ki ga je treba vzeti zelo resno in se čim prej lotiti zdravljenja in preprečevanja nadaljnjih napadov. Med najučinkovitejšimi metodami, ki nam pri tem lahko pomagajo, je ustrezna fizioterapija.

Protin oziroma urični artritis je presnovna bolezen in je najpogostejši vnetni artritis, ki se pojavi pri nekaterih s stalno visoko ravnijo sečne kisline oziroma urata v krvi – pojav, ki ga imenujemo hiperuriemija. Sečna kislina se nato kristalizira in zaradi kopičenja igličastih kristalov sečne kisline v sklepih nastane vnetje, ki povzroča nenadne in močne bolečine, otekline, rdečino in občutljivost, najpogosteje v sklepu palca na nogi.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit