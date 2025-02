Pust 2025: Te karnevale in zabave po Sloveniji se splača obiskati

Letos se bomo na pust kar načakali, zaradi pozne velike noči se bo namreč odvil šele na začetku marca. Po tradiciji se pust določi glede na ta krščanski praznik, in sicer nastopi 47 dni pred veliko nočjo, ki pa je vezana na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. Ker bo velika noč letos šele 20. aprila, bo pustni torek 4. marca, pustna sobota in nedelja pa 1. in 2. marca 2025.

A brez skrbi, tistim najbolj zagretim ne bo dolgčas do takrat, saj se eno največjih pustovanj v Sloveniji začne že dva tedna prej, govorimo seveda o karnevalu, ki ga je svetovni popotniški vodnik Lonely Planet uvrstil med deset najbolj zanimivih karnevalov na svetu.

Kurentovanje na Ptuju

Če niste uganili, za kateri karneval gre, naj vam razkrijemo, da je to kurentovanje na Ptuju, ki se bo letos med 22. februarjem in 4. marcem odvilo že 65. Ptujski karneval je čas, ko to antično slovensko mesto postane prizorišče največjega etnografskega muzeja nesnovne kulturne dediščine na prostem v Sloveniji, saj ga preplavijo kurenti.

Kurente ali korente kot pustne like poznamo od leta 1880, a njihov izvor naj bi bil mnogo starejši. Povezani so tako s slovansko, ilirsko in keltsko kot tudi grško-rimsko mitologijo, njihovo poslanstvo pa naj bi že v antičnih časih bilo odganjanje zime in zlih duhov ter privabljanje pomladi – vse to kurenti simbolizirajo še danes, od leta 2017 pa so tudi pod Unescovo zaščito kot nesnovna kulturna dediščina človeštva.

Če bi se radi na lastne oči prepričali v magično moč kurentov, obiščite Ptuj v času kurentovanja. Prav vsak dan med 22. februarjem in 4. marcem bodo potekale zabave za otroke in odrasle, ki jih bodo popestrili številni domači in tuji glasbeniki, potekale bodo pustne povorke, kulinarične tržnice s pustnimi dobrotami, turistična vodenja po mestu, na ogled pa bodo tudi različne razstave na temo pusta. Podrobni program najdete na uradni spletni strani Kurentovanja 2025.

Jubilejni pust v Cerknici

V Cerknici, ki je poleg Ptuja eno najbolj pustno obarvanih slovenskih mest, letos ta praznik praznuje okroglo 50. obletnico. Pol stoletja, ali kot pravijo Cerkničani "PU STulejtja" je navdihnilo letošnji program, ki se glasi Pustoletje 2025. Začnejo že na debeli četrtek, 27. februarja, ko bodo z Žaganjem babe slavnostno otvorili pustovanje, mesto pa bodo simbolično za en teden zavzeli Butalci.

Če ne veste, zakaj v Cerknici žagajo babo, vam bodo domačini z veseljem povedali ljudsko izročilo. »Včasih so mame otroke poslale v mesto, naj gredo gledat, kje žagajo babo ...