Prva tovrstna šola pri nas in širše

Priznana poslovna šola se do danes lahko pohvali s kar 103.000 udeleženci iz 100 držav sveta, predavajo profesorji z najbolj znanih svetovnih univerz, ki pri svojih predavanjih uporabljajo inovativne metode poučevanja (izkustveno učenje, študije primerov, igranje vlog). Menijo namreč, da lahko na takšen način uspešni in odgovorni voditelji na izziv pogledajo z različnih zornih kotov in se s pomočjo študij primerov učijo novih veščin vodenja.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je IEDC