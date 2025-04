Pripravite se: to je dobro orožje proti inflaciji

Nepremičnine kot naložbeni razred znova pridobivajo pomen – ne le zaradi svoje otipljive narave, temveč tudi zaradi sposobnosti ustvarjanja stabilnega denarnega toka in zaščite pred inflacijo.

Poslovne nepremičnine v regiji, kot sta Slovenija in Hrvaška, so v zadnjih letih pritegnile vse več pozornosti vlagateljev. Trga sta še v razvoju, a ponujata dobro razmerje med tveganjem in donosnostjo. Poleg tega se izkazujeta za presenetljivo odporna proti zunanjim šokom – tudi v obdobjih višjih obrestnih mer, ki so drugod po svetu povzročile cenovne korekcije, sta trga ohranila stabilnost.

Za vlagatelje, ki iščejo dolgoročno naložbo, ki ni neposredno vezana na kratkoročna nihanja kapitalskih trgov, so nepremičnine – še posebej skozi profesionalno upravljane sklade – zanimiva priložnost. Alternativni nepremičninski skladi omogočajo dostop do kakovostnih naložb v fizične nepremičnine, brez operativnih zahtev, ki jih prinaša neposredno lastništvo.

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d. o. o., Ljubljana.

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments