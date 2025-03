Preverite obmorske dragulje za idiličen dom ali naložbo

Obmorski kraji so še vedno med najbolj iskanimi lokacijami za kupce novogradenj. Za slovenske kupce sta zanimivi tako slovenska kot hrvaška obala, kjer smo Slovenci znani kot zelo zaželeni kupci. Kot pravi direktor agencije Stoja Trade Zoran Đukić, so za Slovence med obmorskimi lokacijami najbolj zanimivi kraji v Istri, Opatija, vse tja do Krka, za tujce pa Dalmacija, Split, Zadar, Dubrovnik ter otoka Hvar in Brač. Sproščen življenjski slog, edinstvena pokrajina, bližina morja, možnosti za rekreacijo ter številni kulturni in družabni dogodki marsikoga vabijo, da si ob morju poišče stalni dom, počitniško stanovanje ali pa si tam omisli naložbeno nepremičnino za oddajanje ali občasno bivanje. Življenje ob obali ima malce drugačen utrip kot na celini, predvsem pa ima naložba zaradi turizma velik potencial.

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade