Mali modularni reaktorji: obetavna rešitev za zanesljivo oskrbo

Treba je bilo obvladovati izzive, kot so zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina, stabilizacija cen energije in pospešitev prehoda na obnovljive vire. Čeprav je bilo leto 2024 zahtevno zaradi stabilizacije energetskega trga in pospešitve prehoda na obnovljive vire, je leto 2025 ključno za izvajanje dolgoročnih reform in doseganje trajnostnih ciljev.

Leto 2025 prinaša nove izzive, predvsem izpolnjevanje strožjih ciljev energetske učinkovitosti, katerega tempo narekuje Evropa.

Slovenija mora letno zmanjšati rabo primarne in tudi končne energije, kar pomeni dodatne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti pri pretvorbah, distribuciji in transportu in končni rabi. Poleg tega se pričakuje nadaljnja elektrifikacija ogrevalnih sistemov in prenove stavb, da bi dosegli cilje za leto 2030. Nadaljevati bomo morali naložbe v infrastrukturo, izboljšati konkurenčnost industrije in zagotoviti cenovno dostopno energijo za vse. Energetskim izzivom sledi tudi Slovensko združenje za energetiko.

Na Mednarodni konferenci 2025 bo Slovensko združenje za energetiko predstavilo prispevke z inovativnimi rešitvami za prehod na čisto, trajnostno in zanesljivo energijo ter z vpogledom v dogajanje v energetiki doma in Evropi.

Naročnik oglasne vsebine je Slovensko združenje za energetiko