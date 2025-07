Praznovanje kot spomin na pokojnega direktorja

To praznovanje je ne le spomin na dediščino ustanovitelja Francija Pliberška, temveč tudi izraz predanosti družbeni odgovornosti, ki je globoko zakoreninjena v DNK podjetja MIK.

Projekt Mikove karavane se je začel kot vizija pokojnega direktorja, ki je verjel, da je vračanje skupnosti ključno za uspeh podjetja v družbi. Obljuba, da bodo ob 20-letnici na morje odpeljali 200 otrok iz socialno šibkejših družin, je postala resničnost. V soboto, 28. junija 2025, je 200 otrok prispelo na Debeli rtič, kjer so se že potapljali v morske radosti, tkali nova prijateljstva in ustvarjali nepozabne spomine. V 20 letih je s karavano na morje odpotovalo več kot 2500 otrok, kar je izjemen dosežek, ki odseva trajno predanost Mika dobrodelnosti in skrbi za skupnost.

Osrednji dogodek, ki je zaznamoval 20 let dobrodelnega programa, so s svojo prisotnostjo obogatili tudi zaposleni podjetja MIK Celje, njihovo ožje vodstvo in generalna direktorica Adrijana Pliberšek Jeram, ki je v govoru poudarila pomen trajne družbene odgovornosti: »Mikova karavana otroškega smeha je več kot le projekt – je zaveza, da vračamo družbi, ustvarjamo toplino in možnost za boljši jutri. Otroci so naša prihodnost in njihovi nasmehi so najlepša nagrada za naše delo.«

