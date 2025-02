»Prava prelomnica za nas se dogaja prav zdaj«

Pri podjetju ARHI 3k spretno prepletajo tehnično znanje in kreativnost ter željo po znanju in odgovornost do okolja. Razvijajo estetske in trajnostne rešitve. Iz majhnega družinskega biroja so v letih zrasli v mednarodno priznano arhitekturno podjetje, kjer so se vedno pripravljeni učiti. Pri tem jim je bilo v veliko pomoč članstvo v organizaciji BNI, ki združuje podjetnike v iskanju novih priložnosti.

Pet zaposlenih in tri redne študente, ki delajo v arhitekturnem podjetju ARHI 3k, povezuje skupna strast do strokovnega razvoja in osebne rasti. Zavedajo se, da je za kakovostno delo v arhitekturni in gradbeni industriji nujno nenehno učenje. »Z napredkom tehnologij, hitrimi spremembami zakonodaje in vedno bolj zahtevnim trgom nepremičnin je nujno, da ostajamo na vrhu svojega znanja. V podjetju se stalno izobražujemo – vsak izmed nas se trudi nadgraditi svoje znanje in ga deliti z drugimi, da rastemo kot ekipa. Kot arhitekt hitro spoznaš, da je naše področje tako široko, da je učenje dejansko del vsakdanjega življenja,« je povedal Milan Rađenović, direktor podjetja ARHI 3k, ki meni, da je prav zavezanost učenju tisto, kar ločuje najboljše podjetnike in arhitekte od drugih.

