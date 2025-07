Pozor, dopustniki! Letos dopust ni več tak, kot smo ga vajeni. S seboj nujno potrebujete to

Adijo, stres in obveznosti! Dober dan, brezskrbnost in lahkotnost. Da, poletje in z njim poletne počitnice so brez dvoma tu. In čas je za odklop. Že načrtujete svojega? Sonce, morje in veter v laseh vas že pričakujejo. A preden se odpravite na pot in se čisto prepustite zasluženemu oddihu, je dobro poskrbeti, da bo dopust res 100-odstotno brezskrben.

Vsi vemo, da nesreča žal nikoli ne počiva, pa tudi zdravstveni zapleti se lahko nenadoma pojavijo. In čeprav običajno dopust mine brez večjih skrbi, je pametno biti pripravljen tudi na takšne nepredvidene situacije; kaj storiti v primeru nenadne močne bolečine, poškodbe, bolezni ali nesreče? Pa tudi, kako ukrepati, če izgubite prtljago, vam odpovejo let ali pa morate v zadnjem hipu celo odpovedati potovanje? Da vas nenadne situacije ne bodo ujele nepripravljene, je pred odhodom pametno narediti nekaj pomembnih stvari, ki bodo poskrbele, da boste zaščiteni in varni v primeru zdravstvenih težav ter zavarovani tudi pred izgubo financ v primeru odpovedi.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav