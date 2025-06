Postanite lastniki najboljših podjetij: kako odpreti trgovalni račun

S trgovalnim računom pri ILIRIKI lahko kupujemo in prodajamo delnice slovenskih podjetij, kot so Krka, NLB, Luka Koper, Petrol, Telekom Slovenije, Sava Re in Zavarovalnica Triglav, pa tudi delnice svetovno znanih podjetij, kot so Apple, Microsoft, Nvidia, Novartis itd.

Za vlaganje v delnice in obveznice – tako doma kot v tujini – je trgovalni račun nujna osnova, saj zakonodaja zahteva, da so vse finančne naložbe varno vodene prek takšnega računa. Trgovalni račun nam namreč omogoča, da svoje naložbe varno in pregledno upravljamo ter hranimo. S trgovalnim računom pri ILIRIKI spremljamo stanje svojih delnic, prejemamo dividende in urejamo vse, kar je povezano z našimi naložbami.

