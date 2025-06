»Posredujemo tudi na vojnih območjih, če obstaja slovenski interes«

Premišljeno zavarovanje podjetij je danes pomembnejše kot kadar koli do zdaj. Zunanji vplivi, geopolitični pretresi in gospodarske razmere se hitro spreminjajo in zahtevajo odzivne ter prilagojene rešitve. Mednarodna zavarovalnoposredniška skupina GrECo s sedežem na Dunaju letos praznuje sto let delovanja in ima trden položaj med največjimi globalnimi igralci na področju upravljanja tveganj in zavarovalnega posredovanja. Zaupanje so si dolga desetletja gradili s sodelovanjem pri številnih mednarodnih in lokalnih podjetjih.

Slovenska pisarna GrECo pri nas deluje že od leta 1992 in v tem času so se iz zavarovalnega posrednika razvili v strateškega svetovalca za upravljanje tveganj, zlasti na področjih, kot so gradbeništvo, kibernetska varnost in geopolitična tveganja. »S celovitim razumevanjem tveganj svojim strankam pomagamo sprejemati boljše poslovne odločitve,« poudarja Damir Pelak, direktor ljubljanske pisarne družbe GrECo. Vloga in pričakovanja od zavarovalnih posrednikov so se v zadnjih letih močno spremenili, zato GrECo svoje strokovno znanje nadgrajuje z nišnim poznavanjem različnih industrij in s tesnim sodelovanjem s strankami pri razvoju strategij za obvladovanje tveganj. Pri obvladovanju tveganj je ključno načrtovanje in stalno prilagajanje.

GrECo svojo moč črpa iz poznavanja lokalnih trgov in dolgoletnih izkušenj, kar jim uspeva zaradi odlične ekipe strokovnjakov, na katere se, kot pravi Pelak, lahko popolnoma zaneseš.

