Predstavitvena informacija

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
Fotografija: FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
FOTO: Depositphotos

Promo Slovenske novice
13.08.2025 ob 15:04
13.08.2025 ob 15:05
Promo Slovenske novice
13.08.2025 ob 15:04
13.08.2025 ob 15:05

Poslušajte

Čas branja: 1:54 min.

Uspešni so in bodo tisti, ki se znajo hitro prilagajati, razmišljati agilno in pri svojem delu učinkovito izkoristiti sodobna orodja. Mobilnost, fleksibilnost in tehnološka podpora postajajo nuja. Prihodnost je že tu. Kar je bilo še nedavno rezervirano za izjemne situacije, danes vse bolj postaja stalnica. Posel se ne dogaja več le za pisalno mizo ali v konferenčni sobi, dogaja se povsod, kjer ste vi. Meja med pisarno in terenom se briše in nadomešča jo nova realnost: delo, ki poteka kjerkoli, kadarkoli – a z enako učinkovitostjo.

Predstavljajte si direktorja podjetja, ki svoj delovni dan začne na letališču in se odpravlja na pomemben sestanek v tujino. Ne izgublja časa. Med čakanjem na let odgovarja na e-pošto, na daljavo vodi zaposlene ter usklajuje podrobnosti s svojo ekipo, na letalu pa se pripravlja na poslovni sestanek. Orodja umetne inteligence mu še dodatno pomagajo na vsakem koraku. Ali pa tržnik, ki je zaradi narave svojega dela pogosto ves dan na terenu. Ne čaka. Kar na telefonu sproti opravlja delo, ki ga je še ne dolgo nazaj naredil naslednji dan v pisarni; pripravlja pogodbe, ureja Excelovo tabelo, popravlja cene, pomembne novosti takoj deli s sodelavci v oblaku … Ali samostojni kreativec, ki kar s svojim pametnim telefonom ustvarja dobesedno kjerkoli in kadarkoli, doma, v tujini, kavarni, pisarni, na vlaku, plaži, med potovanjem ipd.

Njihovo delo ni več vezano na pisarno...

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Samsung

Več iz te teme:

Samsung Galaxy Z Fold7 pametni telefon Novi Galaxy Z Fold7

Priporočamo

Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)
Gledali bikoborbe, nato še med njimi izbruhnil pretep

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Priporočamo

Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)
Gledali bikoborbe, nato še med njimi izbruhnil pretep

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.