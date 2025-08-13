Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

Uspešni so in bodo tisti, ki se znajo hitro prilagajati, razmišljati agilno in pri svojem delu učinkovito izkoristiti sodobna orodja. Mobilnost, fleksibilnost in tehnološka podpora postajajo nuja. Prihodnost je že tu. Kar je bilo še nedavno rezervirano za izjemne situacije, danes vse bolj postaja stalnica. Posel se ne dogaja več le za pisalno mizo ali v konferenčni sobi, dogaja se povsod, kjer ste vi. Meja med pisarno in terenom se briše in nadomešča jo nova realnost: delo, ki poteka kjerkoli, kadarkoli – a z enako učinkovitostjo.

Predstavljajte si direktorja podjetja, ki svoj delovni dan začne na letališču in se odpravlja na pomemben sestanek v tujino. Ne izgublja časa. Med čakanjem na let odgovarja na e-pošto, na daljavo vodi zaposlene ter usklajuje podrobnosti s svojo ekipo, na letalu pa se pripravlja na poslovni sestanek. Orodja umetne inteligence mu še dodatno pomagajo na vsakem koraku. Ali pa tržnik, ki je zaradi narave svojega dela pogosto ves dan na terenu. Ne čaka. Kar na telefonu sproti opravlja delo, ki ga je še ne dolgo nazaj naredil naslednji dan v pisarni; pripravlja pogodbe, ureja Excelovo tabelo, popravlja cene, pomembne novosti takoj deli s sodelavci v oblaku … Ali samostojni kreativec, ki kar s svojim pametnim telefonom ustvarja dobesedno kjerkoli in kadarkoli, doma, v tujini, kavarni, pisarni, na vlaku, plaži, med potovanjem ipd.

Njihovo delo ni več vezano na pisarno...

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Samsung