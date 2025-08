Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

Naš dom je prostor, kjer življenje teče v ravnovesju med naravo in mestom, udobjem in estetiko, sodobnostjo in trajnostjo. Prav to prinašajo novi projekti v različnih mestih po Sloveniji in ob hrvaški obali, kjer se prepletajo arhitekturna odličnost, trajnost in estetski izraz. Ta preplet postaja rdeča nit nepremičninskih projektov, ki jih v Sloveniji in na Hrvaškem razvija podjetje Stoja Trade skupaj s partnerji. Stoja Trade že več kot tri desetletja prepoznava in soustvarja sodobne bivanjske trende.

Gre za premišljeno oblikovane projekte, v katerih se odraža spoštovanje do prostora, lokalnega konteksta in potreb sodobnega posameznika. Zdi se, da je vsak projekt drugačen, vendar jih povezuje skupna ambicija: ustvariti dom kot doživetje. Predstavljamo nabor aktualnih projektov – od sredozemskih vil do urbanih stanovanjskih rešitev, ki niso le odgovor na potrebe trga, temveč izraz vizije, kako naj bi bil videti dom prihodnosti.

Stojini najnovejši projekti, od sredozemskih vil v Istri in Dalmaciji do elegantnih urbanih rešitev v Ljubljani in mirnih zelenih kotičkov v Škofji Loki, kažejo, kako se spreminja podoba sodobnega doma.

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade