»Ponosni smo, da smo vključeni v to zgodbo«

Fructal že 80 let piše najboljše zgodbe in za temi zgodbami stoji veliko posameznikov, ki z znanjem in predanostjo ustvarjajo izdelke, ki navdušujejo že osem desetletij. Zvestoba blagovni znamki, ki je krojila spomine na otroštvo številnih Slovencev in širše in ki se ji je tudi v današnjem času uspelo preobraziti v sodobno znamko, temelji na trdnih načelih: kakovost vedno na prvem mestu.

In pri Fructalu pomeni predvsem eno: okusno in kakovostno sadje slovenskega porekla. Legendarni sokovi in drugi izvrstni izdelki ne bi imeli enakega okusa brez premišljeno izbranih jabolk, hrušk in breskev ter drugega sadja domačih pridelovalcev. Eden ključnih med njimi je Evrosad – največji slovenski pridelovalec sadja in dolgoletni partner Fructala.

Boštjan Novak, vodja Evrosad Tržnice in distribucije iz Evrosada nam je v pogovoru pojasnil, na kakšen način poteka sodelovanje s podjetjem Fructal in zakaj je tovrstno sodelovanje tako pomembno zanje in za končnega potrošnika. »Vsi mi smo še generacija nekdanje Jugoslavije, ko je bil Fructal nekaj našega,« je poudaril naš sogovornik in se nostalgično spominjal svojih najljubših Fructalovih izdelkov. A pomembnejše kot spomini je dejstvo, da se tradicija nadaljuje – s sodelovanjem, ki temelji na kakovosti, zanesljivosti in skupni viziji: ohraniti domače kot vrednoto.

Naročnik oglasne vsebine je Fructal