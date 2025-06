Pogled skozi okno vlaka nikoli več ne bo enak

Potniki te dni lahko opazujejo skupine odraslih in otrok, ki v spremstvu čebelarjev ob progi obdelujejo zemljo in sejejo semena. Čez nekaj mesecev bodo polja zacvetela in pokrajina bo zažarela v sijoče rumeni barvi čudovitih sončnic, ki bodo kraje ob železnici spremenile v raj za čebele.

Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo 20. maja, so Slovenske železnice skupaj z desetimi občinami po državi napovedale projekt, ki so ga poimenovali Sejemo sončno prihodnost. Gre za družbeno odgovorno pobudo, ki načrtuje setev medovitih rastlin v krajih ob železnici, s čimer simbolično poudarjajo pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in odgovornosti do okolja.

Prav na svetovni dan čebel so že opravili prvo setev, in sicer v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. Pred kratkim so sončnice posejali tudi v Ljubljani in Medvodah.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice