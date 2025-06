Pogini psov v Bohinju: Seznam simptomov, ki bi jih moral poznati vsak lastnik

Bohinjsko jezero, priljubljena destinacija za oddih in rekreacijo, je te dni v središču pozornosti zaradi več zaskrbljujočih primerov pogina psov in mačk. Lastniki hišnih ljubljenčkov, še posebej tisti, ki poleti radi obiščejo gorska jezera, naj bodo skrajno previdni.

Kaj se dogaja?

V zadnjih tednih so veterinarji in reševalne ekipe poročali o več primerih nenadne bolezni in smrti psov, ki so se kopali ali pili vodo iz Bohinjskega jezera. Znaki zastrupitve so se pri živalih pojavili zelo hitro – včasih že v eni uri po stiku z vodo. Med simptome, ki jih veterinarske klinike iz regije opisujejo kot najbolj pogoste, spadajo tresenje, penjenje iz gobca, bruhanje, ohromelost, nevrološke motnje in nenadna smrt.

