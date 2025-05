Zdravnik na daljavo: Slovenci razvili tehnologijo, ki upokojencem rešuje življenja

V časih, ko so potrebe po zdravstveni in dolgotrajni oskrbi vse večje, zdravstveno in socialno varstvo pa se sooča s slabšanjem dostopnosti do zdravstvenih in socialnih storitev (čakalnimi vrstami), pomanjkanjem kadrov in institucionalnih kapacitet, se digitalizacija zdravstvenih in socialnih storitev ne predstavlja več kot dodatna možnost, temveč kot nuja. E-oskrba in telemedicina postajata stebra sodobnega sistema zdravstvenega in socialnega varstva ter dolgotrajne oskrbe – tehnološko sofisticirani, a zasnovani z jasnim človeškim poslanstvom.

Slovenija, kljub temu da ima na voljo odlično razvite rešitve, primerne za nacionalno uvedbo, močno zaostaja za razvitimi državami. V razvitih državah je npr. e-oskrba že desetletja zagotovljena v povprečju desetim odstotkom prebivalstva, starejšega od 65 let.

V novem Delovem podkastu Tehnološki velikani Peter Pustatičnik, vodja e-zdravja pri Telekomu Slovenije, in Andraž Kranjc, direktor podjetja Caretronic, odstirata plast za plastjo tehnoloških, družbenih in sistemskih dimenzij e-oskrbe.